Rugby Lecco inarrestabile: nona vittoria consecutiva in Serie B

Il Rugby Lecco versione 2023/24 è una macchina da guerra: nona vittoria consecutiva in Serie B, come mai in passato. Una stagione da record che sembra quella propizia per lottare per la promozione.

Al Bione battuta anche Ivrea. Parte meglio la squadra ospite che sblocca il risultato con un calcio di punizione. Lecco risponde intorno al 20′ con la meta di Alippi trasformata da Coppo. Reagiscono gli ospiti con la marcatura del sorpasso. Coppo, dopo aver patito un infortunio, realizza la punizione che chiude il primo tempo sul 10-8.

Ripresa perfetta

Un altro Lecco nella ripresa comprime Ivrea nella propria metà campo. Al 18′ la pressione si concretizza con la meta di Shalby trasformata da Coppo. I blucelesti continuano a crescere e trovano altre due segnature con Butskhrikidze (trasformata ancora da Coppo) e Rigonelli, che festeggia al meglio il suo rientro all’agonismo. Il finale dice 29-11 e punto di bonus conquistato.

Nella 9^ giornata Piacenza spazza via il Cus Milano in trasferta ma incredibilmente non trova il punto di bonus: Lecco si porta così a una lunghezza in attesa dello scontro diretto in programma a gennaio.