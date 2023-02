Il Rugby Lecco non si ferma più: altra vittoria e quarto posto in Serie B

Il Rugby Lecco continua a macinare successi in Serie B in una stagione che, dopo un inizio faticoso, sta regalando grandi soddisfazioni ai ragazzi di coach Sebastian Damiani. Tanto che ora non è negato sognare in grande.

Domenica al Bione, nel secondo impegno casalingo consecutivo, il Lecco ha superato il Bergamo al termine di un match davvero tiratissimo, tutt'altra storia rispetto al facile successo di sette giorni prima sull'Ivrea (41-3).

La partita

Bergamaschi subito in meta per un inizio shock: il Lecco subisce il contraccolpo ed è costretto a incassare un'altra meta; grazie alle due trasformazioni il risultato è 0-14.

Lecco si riprende e al 12' va in meta con Robledo, senza riuscire però a trasformare. Due minuti più tardi azione insistita dei blucelesti con Orlandi vicino alla meta, ma l'arbitro fischia fallo allo stesso. La partita si fa confusa, gli spazi mancano. Al 23' Alippi va in meta al termine di un'azione insistita in attacco. Anche in questo caso mancata la trasformazione. Pellegrino centra però i pali su punizione per il 13-14 all'intervallo.

Nella ripresa la partita continua a essere combattuta e ruvida. Nel finale i blucelesti attaccano in massa e si vedono annullare una meta. La rassegnazione lascia spazio, allo scadere, alla gioia: gli avanti di casa conquistano una punizione che Sala trasforma con freddezza. È 16-14, è un'altra vittoria per l'undici di Damiani.

La classifica

La formazione bluceleste è al quarto posto della classifica del girone 1 con 39 punti; comanda Monferrato a 48, seguono Capoterra a 43 e Amatori&Union Milano a 42. Superata proprio Bergamo, rimasta ferma a 39. Ora il campionato è atteso dalla sosta per l'inizio del Sei Nazioni, il 19 febbraio si riprenderà con Varese-Lecco.