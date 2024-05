Il Rugby Lecco chiama a raccolta i tifosi: domenica può arrivare la promozione in Serie A2

Domenica potrebbe essere una data storica per il Rugby Lecco. Con una vittoria sul Cus Genova, infatti, la squadra bluceleste diventerebbe aritmeticamente la migliore seconda della Serie B e guadagnerebbe il diritto di partecipare alla prossima Serie A2 in virtù della riforma dei campionati da parte della Fir.

La società, pronta a festeggiare un traguardo storico per tutta la città, chiama a raccolta i suoi tifosi per l'importante appuntamento. Un traguardo eccezionale per la palla ovale lecchese, a testimonianza dell'alto livello raggiunto grazie a un lavoro incessante sui giovani e non solo negli ultimi quindici anni in Serie B e C.

Bastano 4 punti per diventare la migliore seconda della categoria, anche se mister Sebastian Damiani predica calma. "Siamo consapevoli di poter affrontare un nuovo campionato ancora più stimolante, ma prima dobbiamo incontrare Genova. Un rilassamento, proprio all'andata con i liguri, ci costò la vittoria e la possibilità di affrontare Piacenza alla pari. Vogliamo evitarlo a tutti i costi e restare concentrati sul campo. È stata una lezione e da lì la testa di tutti è cambiata".

La società: "Tutti al Bione"

La società, nel frattempo, ha emesso un comunicato ufficiale per invitare quante più persone sul campo del Bione per la possibile celebrazione. "Questa sarà l'occasione per assistere a un'importantissima partita e partecipare alla grande festa. Anche per coloro che vorranno avvicinarsi per la prima volta al mondo della palla ovale sarà una splendida occasione per stare in compagnia e sostenere il Rugby Lecco - si legge - Facendo i debiti scongiuri, l'eventuale promozione giungerà proprio nella stagione 2024/2025 in cui il Rugby Lecco festeggerà i suoi primi 50 anni di vita".