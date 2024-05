Giornata storica per lo sport lecchese: il Rugby Lecco vola in Serie A2

Una giornata storica per lo sport lecchese, in particolare per la palla ovale. Il Rugby Lecco è promosso nella nuova Serie A2.

Il quindici bluceleste vince 55-0 al Bione contro il Cus Genova ed è la migliore seconda della B. Un risultato straordinario per la società del presidente Carlo Redaelli e di mister Sebastian Damiani, in una stagione che all'inizio non prevedeva la possibilità di promozione per la piazza d'onore, ma soltanto per la prima. L'imminente riforma dei campionati in corso ha cambiato però le carte in tavola, dando così la possibilità al club lecchese di salire di categoria.

Un risultato inseguito a lungo, a volte (nel 2014) sfiorato e ora diventato realtà, proprio alla vigilia del 50° anniversario della fondazione che verrà celebrato nel 2025.

Un grande lavoro di squadra

Principale artefice di questo risultato è mister Sebastian Damiani, da dieci anni sulla panchina bluceleste e in grado di cementare un gruppo straordinario che negli anni ha saputo cementarsi con l'inserimento graduale di giovani preparati dal florido settore giovanile. Fondamentale l’organizzazione della società, dal presidente Carlo Redaelli in giù, che ha permesso di lavorare senza pressioni con il solo obiettivo di crescere e fare bene. E naturalmente applausi ai ragazzi, di generazioni diverse, che la promozione l'hanno meritata in campo.

Al termine del match con Genova il pubblico del Bione, che ha gremito la tribuna e assiepato i bordi del campo, è esploso nel tripudio. Mai festa è stata tanto attesa e meritata. Lo sport lecchese, che ha appena incassato la retrocessione della Calcio Lecco dalla Serie B, si mantiene su livelli altissimi per una provincia di 340mila abitanti: Picco in A2 nel volley, Costa Masnaga in A2 nel basket, Lecco C5 e Saints Pagnano in A2 di calcio a cinque), Molteno in A Silver nella pallamano. E ora la gioia del rugby.