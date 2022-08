Lavori sui sentieri del Magnodeno: la Runvinata si avvicina

La Runvinata, tradizionale appuntamento sportivo lecchese di inizio settembre, è a pochi giorni dal via. Quando mancano 2 settimane alla manifestazione, fervono gli ultimi preparativi per la corsa in montagna aperta a tutti, che verrà disputata sabato 10 settembre.

Nei giorni di Agosto i volontari hanno effettuato il taglio erba e sistemazione lungo i sentieri del Magnodeno: un’opera colossale e svolta in maniera totalmente gratuita, un gesto di cuore per la montagna di casa e i suoi sentieri specie quelli più dimenticati, che ora sono letteralmente presi d’assalto dai runner che stanno provando i percorsi.

"Uno degli scopi con cui è nata la Runvinata è proprio quello di prenderci cura del Magnodeno e dei suoi sentieri - spiegano dal Comitato dicono dal Comitato Organizzatore - Siamo quindi felicissimi di tutti i riscontri che stiamo avendo da tanti appassionati".

Per lunedì 5 settembre, dalle 20.30 in oratorio a Germanedo è fissata una serata di presentazione della gara alla stampa e a tutto il pubblico, con un buffet offerto e con l’annuncio delle ultime novità 2022, alcune piccole variazioni di percorso e la distribuzione del “kit volontari” by RockExperience (sponsor tecnico dell’evento) a tutti coloro che non correranno ma aiuteranno nella realizzazione dell’evento ai ristori, ai bivi, dietro le quinte. "Chiunque voglia dare una mano è invitato alla serata!"

Le iscrizioni stanno viaggiando su cifre considerevoli facendo presagire un successone. Sono sempre aperte dal sito www.runvinata.it e chiuderanno online il giorno prima della gara, per poi lasciar spazio il giorno stesso fino a poche ore prima della partenza, sul posto, per gli ultimi ritardatari, ma il consiglio è di procedere per tempo per riservarsi pettorale e pacco gara. Tre i percorsi previsti. I posti sono limitati.