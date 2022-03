Tommaso Sala fa sognare gli appassionati lecchesi: settimo nello slalom di Courchevel

Un altro piazzamento di prestigio, per collocarsi in maniera definitiva nel gotha dello slalom speciale a livello internazionale. Tommaso Sala, sciatore di Casatenovo dello Sci Club Lecco, ha chiuso la stagione di Coppa del mondo finendo per la terza volta nei migliori dieci al traguardo, piazzandosi al 14° posto della classifica di specialità fra i pali stretti.

Sulle nevi francesi di Courchevel Sala è giunto settimo, seconda sua migliore prestazione in carriera nel circuito più prestigioso dello sci alpino (fu sesto a Kitzbuehel lo scorso gennaio), a conferma di un ottimo feeeling con la neve e i materiali tecnici nel corso di questa stagione, nella quale Tommaso ha trovato fiducia, motivazioni e continuità di risultati.

La gara di domenica a Courchevel è stata vinta dal norvegese Atle Lie McGrath davanti al connazionale Henrik Kristofffersen e all’austriaco Manuel Feller. Sala, primo degli italiani, ha chiuso settimo a 1″08.