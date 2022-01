Tommaso Sala scrive la storia dello sci lecchese: andrà alle Olimpiadi

Tommaso Sala fa sognare i lecchesi appassionati di sport. Lo sciatore di Casatenovo, 26 anni, è stato convocato per le imminenti Olimpiadi invernali di Pechino, dove rappresenterà la Nazionale italiana nello slalom speciale.

Le convocazioni sono state rese note dal settore tecnico della Fisi dopo la gara di Schladming svoltasi martedì in notturna, nella quale Sala si è piazzato brillantemente settimo. Un risultato, per l'atleta cresciuto nello Sci Club Lecco, che fa il paio con il sesto posto ottenuto qualche giorno fa a Kitzbühel, tra l'altro il sesto consecutivo a punti in prove di Coppa del mondo.

Sala si è dunque meritato a pieno titolo il biglietto aereo per la Cina, dove avrà chance di stupire fra i pali stretti insieme ai compagni Vinatzer e Razzoli.

Così a Schladming

Martedì in Austria il 26enne brianzolo ha mostrato ancora una volta grande maturità: 13° al termine della prima manche, nella seconda ha affrontato i pali stretti con la consueta accortezza, facendo meglio di molti colleghi che invece hanno attaccato e sono stati traditi sul muro finale. Sala ha così recuperato diverse posizioni sino al settimo posto. La gara è stata vinta da un norvegese, McGrath, partito con il pettorale 34 e autore di una bella rimonta nella seconda manche. Fuori invece i primi due, lo svedese Jakobsen e, purtroppo ancora una volta, l'azzurro Razzoli. Sala è stato il secondo migliore fra gli italiani al traguardo dopo Vinatzer, quinto.