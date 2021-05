Il Covid ferma un'altra gara: niente Scigamatt, appuntamento al 2022

Niente da fare, il Covid-19 cancella anche la Scigamatt 2021. Dopo Resegup e Giir di Mont, un'altra celebre gara di corsa deve fare i conti con la pandemia: «La nostra agognata, sognata, attesa e desiderata decima edizione ci sarà, questa è la nostra promessa. Ci siamo e non molliamo, ci vediamo nel 2022», rassicurano gli organizzatori.

"La situazione sanitaria, allo stato odierno, le previsioni per il prossimo futuro, le restrizioni che abbiamo subito negli scorsi mesi, non ci hanno permesso e non ci permettono di ipotizzare

l’organizzazione di un evento così complesso.

Le peculiarità del nostro evento, purtroppo, sono in netto contrasto con le norme legate al contenimento dell’epidemia.

Sicuri della vostra comprensione il nostro augurio è quello di rivederci nel 2022".