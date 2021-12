Serie A1 femminile, il Limonta Costa Masnaga ospita la Virtus Bologna

Sarà la Virtus Bologna femminile di Coach Lino Lardo la formazione che, oggi, lunedì 27 dicembre, palla a due alle 18.00, affronterà le padrone di casa della Limonta Costa Masnaga sul parquet amico di via Verdi. Un turno, questo post natalizio, che ha visto rinviate, causa contagi, ben 3 delle 7 partite in programma per la dodicesima giornata della Serie A1 di basket femminile.

Le lecchesi si presentano alla gara prive di Susanna Toffali, già super protagonista con la sua nuova squadra e di Jessica Jackson, rientrata negli Stati Uniti da più di una settimana ormai.

Le bolognesi, dal canto loro, hanno in forse l’italo-americana Maria Laterza e la statunitense Myisha Hines-Allen. La Virtus, nonostante le probabili assenze, vanta comunque una formazione di altissimo livello: Zandalasini e Cinili a cui danno un grande supporto Battisodo, Barberis e Pasa. Turner e Dojkic sono invece le bocche di fuoco e completano la batteria delle straniere.

La Limonta dal canto suo per poter tenere testa alla compagine emiliana dovrà dare fondo a qualsiasi tipo di energia che ha in corpo, facendo la propria partita ed imponendo il proprio gioco, come ha fatto con tutte le squadre affrontate finora, unica eccezione la gara disputata a Ragusa contro la Passalacque.

Ricordiamo che, il pubblico presente, dovrà essere munito di mascherina FFP2 come da nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi