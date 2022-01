Serie D, ancora un Ko per la Casatese

Equilibrio totale nella prima parte dell’incontro, fino a quando arriva il vantaggio bergamasco al 16’: cross dell’ottimo Moioli, colpo di testa di un Esposito baricentro dell’attacco orobico, respinta del portiere e Bonfanti bravo a farsi trovare pronto sulla respinta per il suo secondo gol stagionale.Al 27’ azione della Virtus CiseranoBergamo che vale il gol del 2-0: splendido contropiede con assist di Esposito per il tocco vincente di Confalonieri. La Casatese non sta a guardare e Mandelli chiama al miracolo Colleoni al 35’. Nella seconda frazione la Casatese accorcia le distanze con il tocco vincente di Sala al 12’. Al 41' il neo entrato Leonardo Pozzoni (virtus) fa male alla difesa di casa, ma il direttore di gara non vede un rigore per i bergamaschi.



Niente da fare per la Casatese, che con la sconfitta ottenuta nella gara di oggi arriva a tre partite perse consecutive, dopo quelli maturati a fine 2021 contro Vis Nova e Leon. A punire i brianzoli sono stati i gol di Confalonieri e Tonoli.