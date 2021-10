Serie D, Casatese-Castellanzese anticipata a sabato

L'ufficialità è arrivata solo nella giornata di oggi, ma la news trapelava già da qualche giorno. Casatese-Castellanzese in programma domenica 17 ottobre alle ore 15.00 a Casatenovo è stata anticipata a sabato 16 ottobre.

I lecchesi ospiteranno in casa la compagine del varesotto, che attualmente si trova in penultima posizione a quota 3 punti. Nella scorsa giornata la Casatese ha battuto la fortissima Sangiuliano City per due gol a zero e ora si ritrova nella parte alta della classifica a quota 9 punti.

Appuntamento quindi a sabato 16 ottobre, per una sfida che saprà dare sicuramente delle grandi emozioni.