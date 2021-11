Serie D, dopo tre pareggi arrivano tre punti per la Casatese

Squadra in casa

Squadra in casa Casatese

La squadra di Mazzoleni torna alla vittoria dopo i tre pareggi ottenuti nelle scorse giornate. Insomma in una trasferta impegnativa come quella contro il Desenzano Calvina la formazione lecchese torna a casa dal Garda con tre punti importanti per la classifica.

La gara tra le due squadre era molto attesa e con la vittoria si porta a un solo punto di distanza dal Desenzano e al quarto posto a pari punti con il Sangiuliano City.

Gli uomini di Mazzoleni passano in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete realizzata da Masini al 14 minuto. Nei minuti finali del primo tempo sono i padroni del Desenzano che recuperano e pareggiano con Ricozzi. Nella ripresa arriva il gol vittoria firmato da Ghilardi al 16', che regala di fatto i tre punti ai lecchesi.

Nel prossimo turno la Casatese riceverà la visita del Ponte San Pietro.

Ecco la classifica del girone B:

Arconatese 27

Sangiuliano City 23

Calcio Desenzano Calvina 23

Casatese 22

Legnano 20

Sona Calcio 19

Folgore Caratese 19

Virtus CiseranoBergamo 18

Calcio Brusaporto 15

Brianza Olginatese 15

Breno 14

Sporting Franciacorta 13

Leon 13

Crema 12

Caravaggio 12

Vis Nova Giussano 11

Real Calepina 11

Villa Valle 11

Castellanzese 10.