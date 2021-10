Serie D, ecco che cambia l'ora. Quando gioca la Casatese?

Torna l'ora solare per i campionati di Serie D. Cosa vuol dire? Che a partire dalla giornata di domenica le partite non verranno disputate alle 15.30 ma bensì alle 14.30.

La maggior parte dei comitati della FIGC hanno tenuto conto di questo cambio, quindi tutte le squadre si adegueranno allo slittamento d'orario con le sfide in programma per domenica che inizieranno come già detto un'ora prima.

Quindi da domenica prossima fino al 27 marzo le partite inizieranno alle 14.30.

Queste le gare in programma per quanto riguarda il girone B e in particolar modo le squadre della provincia di Monza:



Breno- Casatese

Brianza Olginatese-Calcio Brusaporto

Caravaggio -Arconatese 1926

Castellanzese 1921 -Sangiuliano City

Crema 1908- Calcio Desenzano Calvina

Legnano- Ponte San Pietro

Leon -Sona Calcio

Real Calepina - Folgore Caratese

Sporting Franciacorta -Virtus CiseranoBergamo

Villa Valle - Vis Nova Giussano