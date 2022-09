Serie D, ecco la situazione della Casatese dopo tre giornate

Il campionato ormai è iniziato e dopo tre giornate si iniziano a tirare le somme per tutte le formazioni impegnate in Serie D. Per quanto riguarda il girone B, in vista della quarta giornata, facciamo un punto sulla situazione della Casatese.

La formazione guidata da mister Commisso è partita molto bene in questa stagione sportiva: nell'ultima gara disputata in trasferta contro la Caronnese, i lecchesi sono stati fermati 1-1. Al vantaggio dei biancorossi con Quaggio ha replicato Duguet per i padroni di casa. I ragazzi di Commisso non sono riusciti ad ottenere la terza vittoria consecutiva, dopo gli ottimi risultati ottenuti contro Brusaporto (1-0) e Arconatese (1-0). Il punticino conquistato, comunque li lascia in testa alla classifica a pari punti con lo Sporting Franciacorta. Domenica, invece, saranno impegnati contro il Città di Varese tra le mura amiche di Casatenovo.



Ecco la classifica del girone B:

Sporting Franciacorta 7

Casatese 7

Arconatese 6

Varesina 6

Virtus Ciserano Bergamo 6

Città di Varese 4

Desenzano 4

Seregno 4

Alcione Milano 4

Sona 4

Lumezzane 4

Ponte San Pietro 3

Brusaporto 3

Villa Valle 3

Folgore Caratese 3

Breno 2

Real Calepina 2

Caronnese 1