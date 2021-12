Serie D, girone B: Una sconfitta che fa male alla Casatese

Squadra in casa

Non è bastato il possesso palla e le diverse occasioni avute per tutti i novanta minuti di gioco. La formazione di Mazzoleni è stata punita nel secondo tempo dal solito Mattia Bonseri che con una magia infila con il mancino un pallone sul secondo palo ed è bravo a costruirsi e sfruttare appieno la palla gol decisiva.

I biancorossi hanno dominato gran parte della gara, arrivando a colpire anche due traverse con Mecca e Videkon, sprecando invece una clamorosa occasione in avvio di ripresa con Recino che di testa viene fermato da un miracoloso salvataggio ad opera di Martignoni. Poi la rete del vantaggio della Leon, che negli ultimi minuti di gara si trova anche in dieci uomini causa espulsione di Scaccabarozzi. Nel finale diverse polemiche da parte della Casatese per la rete annullata a Masini a causa della posizione di fuorigioco di Isella, andato a staccare insieme al giovane attaccante di casa.

Nonostante la sconfitta comunque la Casatese rimane ancora nelle posizioni alte della classfica e dovrà aspettare la gara tra Sangiuliano City e Folgore Caratese per capire se il distacco con la prima aumenterà.

Questi gli altri risultati della giornata.

Breno 5-1 Franciacorta

Brusaporto 3-2 Sona

Castellanzese-Arconatese posticipata

Crema-Real Calepina posticipata

Desenzano Calvina 1-1 Virtus CiseranoBergamo

Legnano-Caravaggio posticipata

Brianza Olginatese 1-0 Villa Valle

Ponte San Pietro 2-4 Vis Nova Giussano

San Giuliano City Nova-Folgore Caratese posticipata