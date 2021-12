Serie D, la Casatese bloccata dalla Folgore Caratese

La Casatese viene fermata in casa dalla Folgore Caratese con un pareggio di 1-1. A Casatenovo a sbloccare il risultato sono i ragazzi di Mazzoleni, che al 14′ si portano in vantaggio con Mecca. La Folgore Caratese resta in partita e al 33′ pareggia i conti con Lo Faso. Nella ripresa il punteggio non varia più e le due formazioni si portano a casa un punto a testa.



Il pareggio fa perdere la prima posizione alla Casatese che ora si trova a 32 punti, un solo punto di distanza dalla nuova capolista Sangiuliano City che ha battuto la formazione bresciana dello Sporting Franciacorta.