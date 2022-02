Serie D, la Casatese pareggia con la Real Calepina

Squadra in casa

Squadra in casa Casatese

Un pareggio per la Casatese contro la Real Calepina che ora si trova al quarto posto a quota 37 punti. La gara andata in scena a Casatenovo ha visto dominare nella prima frazione i padroni di casa che non riescono a sbloccare il match, complice anche uno straordinario Ghirardi miracoloso sui due tentativi ravvicinati di Comberiati e sul colpo di testa di Recino.

Nel secondo tempo il copione non cambia, la Casatese continua a spingere tantissimo alla ricerca del vantaggio ma Gherardi è letteralmente insuperabile. Intorno al minuto 80 gli avversari sfiorano addirittura il vantaggio con il nuovo acquisto Peresin che appena entrato in area di rigore si gira e tira, ma la palla finisce di pochissimo fuori. Nel finale assedio della Casatese che ci prova fino all’ultimo secondo ma il Real Calepina resiste e si porta a casa un punto prezioso.

Ora come ora i brianzoli hanno un divario di un solo punto dal secondo posto, occupato a pari merito da Desenzano Calvina e Brusaporto.