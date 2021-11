Serie D, la Casatese pareggia nel derby contro la Brianza Olginatese

Il derby tutto lecchese finisce con un pareggio. Nella sfida che si è disputata a Casatenovo tra la Casatese e la Brianza Olginatese si è vista una bella partita, dove per tutti i novanta minuti di gioco il ritmo è stato alto e intenso. La partenza vede partire molto bene gli ospiti guidati da mister Giovanni Arioli: al 12′ è Matteo Viganò a colpire di testa un calcio il pallone che arriva da punizione laterale e a siglare il vantaggio ospite. Vantaggio che in realtà dura solo dieci minuti perché al 21′ Giorgio Recino in mezzo a due avversari, con palla al piede batte Colnago e sigla la sua ottava marcatura personale in campionato.

La seconda metà del primo tempo vede uscire fuori la formazione di mister Achille Mazzoleni e con Pietro Fusi che al 23’ trova la traiettoria giusta in diagonale per il vantaggio della Casatese. Al rientro in campo la Brianza Olginatese gioca con una mentalità diversa e al 60’ trovano la rete con Ekuban che batte Ferrara con un diagonale chirurgico. Nell’ultima parte di gara arriva ancora qualche occasione, ma l’imprecisione ha la meglio e le squadre si dividono giustamente la posta in palio.