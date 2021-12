Serie D, girone B: la Casatese sconfitta dai monzesi della Vis Nova

Arriva una sconfitta per la formazione di Casatenovo guidata da Mazzoleni. La Vis Nova Giussano, in grande forma, ne rifila ben tre di reti alla formazione di Lecco.

A sbloccare la gara per i monzesi è Manti al ventiduesimo minuto della prima frazione, il raddoppio arriva al quinto della ripresa con Calmi, ma dopo due minuti i lecchesi rientrano in partita con il quinto gol stagionale di Masini. Nel finale Fall arrontonda il risultato, per il tre a uno finale.

La classifica per la Casatese non cambia, rimangono sempre a quota 32 punti. Al secodo posto in classifica, visto il rinvio della gara del Sangiuliano.



Mercoledì nell'ultimo turno infrasettimanale di questo 2021 arriva la Leon, reduce da una sconfitta in casa.