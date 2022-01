Serie D, la Casatese si prepara ad affrontare la prima gara del 2022

Cambia l'anno, ma gli obiettivi della Casatese non si modificano. Così la società di Casatenovo si prepara a ripartire in vista della ripresa del campionato, dopo che l'ultima gara disputata era stata contro la Leon. Qui la formazione di casa, aveva subito la sconfitta di misura per 1-0 ad opera del solito Mattia Bonseri. Ma le settimane di riposo forzato hanno sicuramente aiutato la squadra di Mazzoleni a rimuginare sulla sconfitta e a prepararsi all'ultima gara di andata del girone D contro la Virtus CiseranoBergamo.

Quindi il primo appuntamento dell'anno sarà proprio contro la formazione bergamasca, che durante questa stagione ha già avuto modo di incontrare la Virtus. Infatti, l'ultimo scontro diretto tra le due risale alla gara di Coppa Italia dove la Casatese è stata eliminata proprio dai bergamaschi con il risultato di 2-3. Che sia sicuramente una gara sentita?

Appuntamento a domenica 23 gennaio, salvo rinvii, al campo di Ciserano.