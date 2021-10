Serie D, la Casatese vince e convince

Squadra in casa

Squadra in casa Casatese

Continua il momento positivo della compagine lecchese della Casatese che ottiene così, con la vittoria nella giornata di ieri, il suo sesto risultato utile consecutivo.

La vittoria sul Crema per 2-0 li catapulta nella seconda posizione di questo girone di Serie D. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-0, nonostante la formazione guidata da Mazzoleni sia sempre in attacco. La formazione cremina riesce anche a rendersi pericolosa con un pallonetto di Balla da 50 metri che sfila di poco largo. Nella ripresa la Casatese va a segno al 26' con Luca Fusi. Si arriva poi ai minuti di recupero col risultato che non varia fino al calcio di rigore, trasformato da Recino al 92′, che vale il 2-0 finale.