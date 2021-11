Serie D, la Casatese vince in rimonta

Una grandissima prestazione quella della Casatese che trova prima il pareggio e poi la rimonta contro la formazione bergamasca del Ponte San Pietro. A portarsi in vantaggio sono i bergamaschi nella prima frazione di gioco, precisamente al minuti 25 con Cerini. Nella ripresa però la musica cambia radicalmente. Sembra quasi che negli spogliatoi i biancorossi si siano guardati in faccia e siano rientrati in campo con una testa diversa e con una grinta in più. I lecchesi trovano prima la rete del pareggio con Masini al 57′, poi si portano in vantaggio con Fusi al 62′. I gol della sicurezza portano entrambi la firma di Recino, a segno al 69′ e all’88’.