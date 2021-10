Serie D, la Casatese vola e vince contro la Castellanzese

Che vittoria della Casataese nell'anticipo in programma sabato 16 ottobre. I biancorossi vincono per 3-1 contro la Castellanzese. La prima frazione di gioco vede i padroni di casa andare in vantaggio dopo soli 8 minuti con una punizione vincente ad opera di Pontiggia. Poi si vede solo una squadra in campo: quella dei lecchesi. La Castellanzese non riesce minimamente a intimidire la compagine guidata da Mazzoleni.

Nella ripresa è ancora la Casatese a rendersi pericolosa: al 9′ è Fusi a firmare la rete del 2-0. Dopo aver accusato il colpo la Castellanzese accorcia le distanze al 32′ con il rigore di Colombo è gelido nell’accorciare le distanze. Dopo 5′ di pressing neroverde, Recino tira fuori dal cilindro il gol del 3-1. Non c’è più tempo, vince la Casatese.

Tre punti che la portano momentaneamente in terza posizione a pari punti con l'Arconatese. Ora appuntamento in trasferta il 20 di ottobre per il turno infrasettimanale contro il Legnano.