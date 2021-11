Serie D, Pioggia di gol tra Casatese e Brusaporto

Una giornata ricca di emozioni nel girone B di Serie D. Pioggia di gol nella partita tra Casatese e Brusaporto, dove sono ben 8 i gol totali segnati, quattro per parte che portano un punto a testa ad entrambe le squadre. Insomma quella andata in scena a Casatenovo non è stata per niente una partita tranquilla, anzi le emozioni sono state tante ed è stata allo stesso tempo una partita ricca di gol.

I bergamaschi si portano in vantaggio dopo neanche sei minuti con Cortinovis. Da qui in avanti la partita sembra in salita per i lecchesi, che al minuto 18 subiscono il raddoppio sempre ad opera di Cortinovis. Il Brusaporto comanda e gestisce il gioco, ma la Casatese non ci sta e al minuto 40 segna e accorcia le distanze con Recino. Ma il Brusaporto si allontana nuovamente con il gol di Iori al minuto 44. Si va quindi negli spogliatoi sul punteggio di 3-1. Al rientro in campo i padroni di casa della Casatese spingono e vogliono ribaltare la partita tanto che ci riescono con la doppietta di Mecca che riporta la sfida in parità già al 13'. Pontiggia è autore dell'incredibile sorpasso al 18'. Ma il Brusaporto pareggia nuovamente con Forlani che firma il 4-4. Il finale di gara regala ancora più emozioni: Pontiggia sbaglia un calcio di rigore che porta all'espulsione di Cortinovis. Nonostante l'uomo in più, la Casatese non trova il gol vittoria e gli ospiti chiudono in nove per il rosso a Nozza.