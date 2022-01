Serie D, un pari tra Casatese e Arconatese

Squadra in casa

Squadra in casa Casatese

Dopo le tre sconfitte consecutive finalmente la squadra lecchese è riuscita a smuovere la propria classifica. Così la Casatese ha ottenuto un pareggio, in casa, contro i diretti rivali per la corsa ai playoff dell'Arconatese. I biancorossi salgono a quota 33 punti, staccando la Folgore Caratese di una lunghezza.

La gara si sblocca al 24’ con la rete ospite di Perego, poi all’80’ a riportare il punteggio in parità è Pontiggia, che sigla l’1-1 sfruttando al massimo un assist di Isella.

Mercoledì si torna in campo in trasferta contro lo Sporting Franciacorta per il primo dei numerosi turni infrasettimanali che caratterizzeranno il girone di ritorno