Il Cai Valmadrera dona le fotografie delle imprese alpinistiche alla Sev: decoreranno il rifugio di Pianezzo

Sabato di festa al Rifugio Sev di Pianezzo per celebrare l'installazione donata dal Cai di Valmadrera al noto rifugio, gestito dai volontari della Società Escursionisti Valmadreresi. Presenti molti alpinisti locali, tra i quali il presidente del Cai Gianfranco Rusconi, Gianmaria Mandelli e Giorgio Tessari: gli ultimi sono stati autori, nel 1979, di una prima guida delle vie alpinistiche lacustri e in particolari valmadreresi, alle quali il rifugio Sev ha sempre fatto da "campo base", come ricordato dallo stesso Tessari.

Donate delle fotografie

A fare le veci del padrone di casa Ivan Anghileri, presidente della Sev, che ha ringraziato la compagine per le belle fotografie che oltre a ricordare doverosamente l'epopea delle imprese alpinistiche compiute dai locali, abbelliranno anche il rifugio. Ritrovarsi è stata dunque un'occasione per rivivere le imprese passate ma anche per sottolineare come le fotografie possano e vogliano essere uno stimolo per le nuove generazioni di alpinisti locali. Presente anche l'assessore Butti, che ha sottolineato l'importanza della Storia sia per poter guidare il proprio futuro sia come sano orgoglio nell'essere, generazioni differenti, parti di una stessa comunità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery