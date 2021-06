Scherma: Sofia Brunati conquista due medaglie ai Campionati Italiani di Verona

Sofia Brunati si conferma nell'élite dalla scherma paralimpica italiana. In sei anni dodici medaglie, due targate 2021 e ottenute nei giorni scorsi a Verona.

L'atleta del Circolo della Scherma Lecco, ai Campionati italiani in Veneto, ha conquistato due splendide medaglie, confermandosi tra le più forti interpreti a livello nazionale: un argento nella spada e un bronzo nella sciabola.

Il doppio podio nel 2021 conferma l'attitudine vincente di Sofia, la sua grande passione per la scherma, il talento e l'abnegazione per migliorarsi in maniera costante. Come ha sottolineato il maestro del circolo lecchese Mirko Buenza, «confermarsi non è mai facile: dal 2015 a oggi Sofia ci ha regalato ben 12 medaglie agli Italiani Assoluti».

Un risultato di eccellenza per una ragazza che ha già indossato i colori della Nazionale e ha assaporato anche le pedane di livello internazionale, e che a vent'anni ha davanti a sé un futuro sportivo luminoso.