Corsa: Soft Trail di Annone, Marco Redaelli ancora il più forte

Annone Brianza ritrova il suo feeling con il podismo di alto profilo e lo fa con il ritorno della Soft Trail Lake Cup, annullata lo scorso anno per la pandemia. La challenge, che si articola su due prove trail di 20 km (la seconda si disputerà a Oggiono il 13 febbraio) ha visto oltre 100 partecipanti al via, desiderosi di testarsi su un percorso impegnativo ma non troppo, ideale per riassaporare l'agonismo in vista di più probanti impegni come distanza e dislivello.

Passati due anni e cambiato il format (nel 2020 si correva a coppie), è ancora Marco Redaelli a salire sul gradino più alto del podio. Il corridore del Gs Avis Oggiono ha completato la gara in 1h12'45", migliorando il tempo di due anni fa quando corse insieme a Luca Del Pero. Redaelli ha dominato la competizione, considerando che ha preceduto di 3'07" Mirko Colangelo (Ethos Running Team). Podio confermato anche per Matteo Arrigoni (Gsa Cometa) secondo nel 2020 e terzo questa volta a 4'39" dal vincitore.

In campo femminile conquista la prima piazza Giovanna Terraneo (Marciacaratesi) che ha completato la distanza in 1h26'53" con 6'17" su Flora Barlassina (Atl.Cesano Maderno) e 7'15" su Emanuela Castelnuovo.

Al traguardo 86 podisti

Al traguardo sono giunti in 86, tutti estremamente soddisfatti e compiaciuti del bellissimo percorso disegnato in gran parte sulla ciclabile del lago di Annone. La riuscita dell'evento è stata un grande premio per gli sforzi della Spartacus Triathlon Lecco, coadiuvata da un gran numero di volontari e dalla presenza di Carabinieri di Lecco, Associazione Figlia Verde di Castello Brianza, Protezione Civile di Civenna, Associazione Falchi di Lecco. Presente anche la Cri di Casatenovo. Le premiazioni sono state effettuate dalle autorità comunali di Annone Brianza (il sindaco Patrizio Sidoti e il delegato allo Sport Giada Martinoia) e di Oggiono (sindaco Chiara Narciso e delegato Claudio Castelli), che hanno dato l'arrivederci al 13 febbraio, quando gli ulteriori 20 km determineranno i vincitori finali.