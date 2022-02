Seconda tappa della Soft Trail Run Cup a Oggiono

Domenica va in scena la seconda tappa della Soft Trail Cup, manifestazione sportiva suddivisa in due corse di 20 chilometri organizzate da Spartacus Events.

Dopo la sfida del 30 gennaio ad Annone si torna a gareggiare domenica a Oggiono, sempre sulle rive del Lago di Annone ma in una diversa posizione geografica. Quel che non cambia è la lunghezza della gara, 20 km su un giro unico con qualche breve piccolo strappo. Si preannuncia una gara su ritmi molto elevati, con strade asfaltate miste a sterrati, attraverso un disegno che va a toccare diversi comuni: Oggiono, Sirone, Ello e Dorzago.

Dal punto di vista agonistico è lecito attendersi la rivincita di quanto visto due domeniche fa, con Marco Redaelli vincitore con corposa distanza (oltre 3 minuti) su Mirko Colangelo e Matteo Arrigoni; ancora più netto il trionfo di Giovanna Terraneo, 4 minuti abbondanti su Flora Barlassina e Emanuela Castelnuovo. Nell'unico precedente a Oggiono, risalente al 2020 quando la gara si disputava a coppie, la vittoria era andata a Andrea Rota e Stefano Butti e fra le donne a Silvia Santini e Silvia Guenzani.

Appuntamento per tutti alla Sala Consigliare Comunale di Via Vittorio Veneto alle ore 8.30 per il ritrovo, partenza alle 10 dalla attigua Piazza Manzoni, sede anche dell'arrivo. Le iscrizioni, per chi non avesse provveduto cumulativamente con la gara di Annone, ammontano a 30 euro con ritiro del pettorale sabato dalle 16 alle 17 e domenica dalle 8 alle 9.30. I partecipanti potranno gareggiare previa presentazione del Green Pass. A tutti i finisher delle due tappe verrà consegnata la prestigiosa Fell Wood Medal.

Per informazioni: Asd Spartacus Events, www.spartacusevents.com.