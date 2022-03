Spartacus Events lancia la prima edizione della 100 km dell'Elba

La nuova invenzione della Spartacus Events si candida a ritagliarsi un posto di primissimo piano nel panorama delle ultramaratone italiane e non solo. Stiamo parlando della 100 km dell'Elba, in programma il 9 aprile con partenza alle ore 9 da Capoliveri, piccolo comune elbano che ormai è da considerare fra le capitali italiane dello sport off-road, avendo ospitato anche manifestazioni iridate come i Mondiali Marathon di mountain bike.

La particolarità della 100 km dell'Elba è data dal fatto che il percorso attraversa tutti i 7 comuni su cui si divide il territorio elbano, andando a costruire un periplo pressoché completo. La gara presenta un percorso di gara piuttosto impegnativo con importanti salite al suo interno. Si potrà affrontare nella sua distanza intera di 100 chilometri oppure sui 50 km, ma è prevista anche la sfida di 100 km a staffetta per quattro componenti, ognuno chiamato a percorrere 25 km.

Per iscriversi

Il costo di partecipazione è di 100 euro per la gara individuale, 160 per la staffetta e 70 per la mezza distanza, con termine ultimo per tutti fissato al 4 aprile. La partenza verrà data alle ore 9 da Piazza Matteotti con arrivo in località Pareti sempre a Capoliveri: il termine massimo per concludere la gara è fissato per le 24 ore. Tanti hanno già provveduto a iscriversi, per conoscere un angolo incontaminato del Tirreno in maniera naturale e al contempo originale.