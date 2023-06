Staffetta "Cortina-Milano": il tratto Mandello-Lecco si fa in barca a vela

Anche il mondo della vela, e nello specifico la RS21 Italian Class, sarà coinvolto nella tappa Bormio-Lecco della staffetta Cortina-Milano, evento per il 75° anniversario dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia (Anaoai) presieduta da Novella Calligaris.

Cortina abbraccerà Milano in un percorso che richiama le Olimpiadi invernali del 2026 in Italia. Un evento che unirà atleti normodotati e diversamente abili in un percorso a tappe all'insegna dell'inclusione e accompagnato dalla Fiaccola di Cortina '56.

La staffetta ha preso il via il 15 aprile e si concluderà il 9 luglio con un percorso di 12 tappe. Nella Bormio-Lecco di 81 km che si terrà sabato 1 luglio un tratto del percorso, e più precisamente da Mandello del Lario a Lecco, sarà percorso in barca a vela con un RS21: "Hidrogeno 21" dell'armatore e timoniere Davide Casetti, presidente della RS21 Italian Class Yamamay e socio del Panathlon Club Lecco. Hidrogeno 21 sarà "scortato" nel tragitto da numerose altre barche facenti capo alla Lega Navale Italiana di Mandello e alla Canottieri Lecco.

Il programma

Il programma prevede che alle ore 16 circa gli staffettisti provenienti da Bormio consegninino la Fiaccola Azzurra nella sede della Canottieri Moto Guzzi di Mandello allo staffettista Antonio Gaddi, presidente del circolo, che raggiungerà la Lega Navale Italiana dove sarà ormeggiato l'RS21 "Hidrogeno 21" sul quale saliranno gli azzurri della vela Vittorio Bissaro, olimpico a Rio de Janeiro 2016 e Maelle Frascari (prodiere di Bissaro sui Nacra 17), i quali prenderanno in consegna la Fiaccola Azzurra e salperanno per poi raggiungere Lecco.

Mandello non è una tappa a caso: qui è nato il grande velista Alfio Peraboni, purtroppo scomparso nel 2011, vincitore di due medaglie di bronzo in classe Star alle Olimpiadi di Mosca (1980) e Los Angeles (1984) con il timoniere "Dodo" Gorla.

Lo sbarco a Lecco avverrà alla piattaforma in Riva Martiri delle Foibe alle 17 circa e i due atleti porteranno la fiaccola fino all'ingresso di Palazzo delle Paure per consegnarla a Giuseppe Moioli, classe 1927 (oro a Londra 1948), Ivo Stefanoni, classe 1936, olimpici di canottaggio e all'azzurro Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello, che entreranno nel palazzo per consegnarla alle autorità locali.

"Orgogliosi di questa crescita"

"Non possiamo che essere orgogliosi di questo coinvolgimento - ha detto Davide Casetti, presidente dlla RS21 Italian Class - che premia l'impegno di coloro che stanno lavorando con serietà per la crescita di una classe velica giovane ma dinamica. Una classe che fa della sostenibilità e dell'impatto zero sull'ambiente il suo credo".

Oltre che in barca a vela, la staffetta si potrà fare a piedi, di corsa, in bici, in moto, handbike e carrozzina, con alcuni tratti che sarà possibile percorrere anche in canoa, così da poter coinvolgere il maggior numero di atleti di ogni genere, età e disciplina.

La Cortina-Milano, della durata di 3 mesi, ha preso il via il 15 aprile e si concluderà il 9 luglio con un percorso di 12 tappe che coinvolgerà altre città. Oltre 300 gli atleti iscritti. Tra gli impegni fondamentali dei promotori di Anaoai c'è la cultura della promozione dello sport intesa come atto di sensibilizzazione verso temi come la disabilità, la lotta al bullismo, il recupero psicofisico della persona e la terza età. Senza tralasciare il concetto di sostenibilità e di rispetto per l'ambiente. Temi questi ultimi che si sposano con i principi fondamentali che ispirano la RS21 Italian Class di vela.