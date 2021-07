Partito da Lecco l'"Obiettivo Tricolore". Nel nome di Alex Zanardi

Ha avuto avvio anche a Lecco "Obiettivo Tricolore", la grande staffetta di atleti paralimpici organizzata da Obiettivo3, il progetto sportivo fondato da Alex Zanardi. Lunedì 5 luglio piazza Cermenati ha ospitato la partenza, dopo che nella giornata di domenica 4 luglio era stato installato il villaggio sportivo nella medesima zona. Al momento hanno preso parte anche il sindaco Mauro Gattinoni e l'assessore allo sport Emanuele Torri.

"Obiettivo Tricolore"

Nata nella primavera del 2020 per lanciare un segnale di speranza all’Italia dopo il lockdown, riparte quest’anno con lo stesso spirito. Lo sport paralimpico e gli atleti disabili vogliono continuare a fare sentire la propria voce e rappresentare un esempio concreto per quanti cercano di superare le piccole e grandi sfide della vita. L'iniziativa è in collaborazione con Disabili no limits, Special Olympics, Oltretutto 97, Dynamic Karate, Scherma Lecco, con il patrocinio del Comune di Lecco e del Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta Gruppo Lecco-Sondrio.