Steppo in vetta alla Cima Mitikas: Lecco sull'Olimpo grazie alla formidabile atleta nostrana

Ennesima impresa di Stefania “Steppo” Valsecchi, in grado di portare il gonfalone e il nome di Lecco in vetta al Monte Olimpo in Grecia, la montagna più alta del Paese con i suoi 2.917 mslm. La formidabile atleta lecchese ha compiuto un viaggio di millenovecento chilometri e diverse migliaia di metri di dislivello nel giro di due settimane: partita in bicicletta dalla sua città natale, nella mattinata di sabato 25 luglio è arrivata sulla Cima Mitikas, tra la Tessaglia e la Macedonia.

Il racconto day by bay

Stefania non ha mai smesso di raccontare lo svolgimento della sua avventura attraverso il profilo Facebook: partita lo scorso 11 luglio, nel giro di qualche giorno "Steppo" è arrivata a Brindisi percorrendo la splendida Via Francigena, poi, via mare, ha raggiunto la Grecia e la cima degli Dei: dopo l'avvicinamento alla vetta, con sosta al rifugio Spilios Agapitos (2.100 mslm) e l'attesa delle condizioni meteorologiche ideali, l'atleta ha coperto gli ultimi ottocento metri di dislivello, ha fatto sventolare il gonfalone con l'effige di Lecco impressa al centro del tessuto blu e, poi, la bandiera italiana.