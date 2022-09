La carica dei 100 all'Orange Summer Camp

Tanto entusiasmo, sport e divertimento negli Orange Summer Camp di calcio e volley organizzati per il terzo anno dalla Polisportiva Valmadrera presso il campo in sintetico e la palestra Palaparrocchiale dell’oratorio. Con il calcio si proseguirà ancora per una settimana, mentre per il volley ci si rivedrà l'anno prossimo. Quasi 100 i bambini e i ragazzi che vi hanno partecipato (annate dal 2009/10 al 2016) seguiti da diversi giovani allenatori e allenatrici della Polisportiva Valmadrera.

La settimana è letteralmente volata tra esercizi sportivi, allenamenti individuali, partite e giochi collettivi con la novità di quest’anno della giornata di mercoledì passata tutti insieme a San Tomaso, particolarmente apprezzata da tutti. Un formato vincente quello della Polisportiva Valmadrera che grazie all’aiuto dei giovani mister genera entusiasmo e divertimento nei bambini e ragazzi partecipanti, sempre molto numerosi. L'iniziativa rientra da quest’anno nel mese dello sport del Comune di Valmadrera.