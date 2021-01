La tennista di Barzanò Bianca Turati brilla nel torneo Wta di Abu Dhabi

Da anni si parla di lei come di un talento, fin da quando mosse i primi passi su un campo da tennis. La scorsa settimana, all’età di 23 anni, Bianca Turati, atleta di Barzanò forgiata al Tennis Club Seregno, ha esordito nel circuito maggiore femminile, disputando in maniera brillante il torneo Wta di Abu Dhabi che ha aperto la stagione agonistica 2021.

L’avventura di Bianca è scattata dalle qualificazioni, avendo ragione dell’americana Catherine Harrison 6-4 6-7 6-1, quindi dell’azzurra Martina Caregaro con il punteggio di 6-0 6-3. Una volta entrata nel tabellone principale, la tennista brianzola si è tolta l’enorme soddisfazione di eliminare al primo turno Yaroslava Shvedova 6-1 6-2, arrendendosi al secondo turno alla russa Veronika Kudermetova, attuale numero 46, 6-2 6-1. Una vittoria importante contro la Shvedova, trattandosi dell’ex numero 25 del mondo, seppure nell’ormai lontano 2012.

Non si tratta soltanto di un'esperienza formativa per Bianca, che può infonderle fiducia per il prosieguo della stagione (oltre che un meritato riconoscimento economico), ma anche di un bel salto in avanti nel ranking Wta, visto che con i punti guadagnati potrà entrare nelle prime 300 del mondo: prima di Abu Dhabi era infatti classificata alla posizione numero 318, nel prossimo ranking dovrebbe attestarsi attorno alla 277.