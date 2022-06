Il Tennis Club Lecco sogna la promozione: è in finale per la Serie A2

È finale: manca soltanto un match per il ritorno immediato in Serie A2. Il Tennis Club Lecco, che in questa stagione ha perso giocatori importanti rispetto al passato e la guida di coach Adamo Panzeri, continuano a stupire. E dopo un girone pressoché perfetto, ha superato anche il primo ostacolo dei play-off di B1, rappresentato dalla Sc Montecatini. Risultato finale 4-2, "viziato" dall'abbandono nell'ultimo doppio, ormai inutile ai fini della disputa.

Sui veloci campi di casa al coperto, Lecco parte forte e incamera il primo punto grazie al giovane Tommaso Vola, ormai una garanzia. Lottata e sfortunata la partita di Davide Pozzi, che cede a Braccini, mentre il n° 1 dei blucelesti Ottaviano Martini porta a casa un match combattuto e fondamentale. È Cristian Giudici e firmare il 3-1 al termine di oltre due ore di battaglia con Bindi, poi Pozzi e Giudici compiono il capolavoro aggiudicandosi il doppio che regala la qualificazione. A quel punto l'altra partita di doppia viene sospesa poiché ininfluente.

Per il Tennis Club Lecco ora c’è l'ultimo ostacolo, domenica prossima, sul campo dell'Sc Sassuolo. Una missione difficile ma possibile per i ragazzi guidati da Luca "Tato" Bonacina, che dopo la retrocessione di un anno fa vogliono tornare dove meritano.