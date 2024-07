Il Tc Lecco dà l'addio al sogno A2, ma il finale è amarissimo

Un finale che più amaro non si può. Il sogno promozione in A2 del Tennis Club Lecco si è infranto in maniera beffarda: al super tie-break del doppio di spareggio. La finale di ritorno contro il Tc Milano Bonacossa si è svolta domenica pomeriggio sulla terra dello storico circolo meneghino e i ragazzi capitanati da Luca 'Tato' Bonacina hanno venduto cara la pelle.

Dopo il 4-2 dell'andata a Lecco, il Bonacossa si è imposto con lo stesso risultato ed è stato necessario un doppio di spareggio, vinto proprio dai milanesi 10-5 al super tie-break, con Luca Sanchez e Ottaviano Martini provati dall'avere giocato rispettivamente tre incontri in giornata. L’amarezza è grande in casa bluceleste, dopo un'annata di B1 splendida.

I risultati

Filippo Speziali b. Luca Sanchez 6-4 4-6 6-3

Tommaso Vola b. Matteo Ceradelli 6-4 6-3

Andrea Tognolini b. Filippo Valsecchi 6-3 6-1

Simone Roncalli b. Ottaviano Martini 6-0 6-4

Speziali/Roncalli b. Tommaso Vola/Cristian Giudici 6-0 6-0

Martini/Sanchez b. Tognolini/Versteegh 6-3 6-2

Speziali/Alessandro Versteegh b. Martini/Sanchez 7-5 3-6 10-5