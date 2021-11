Tommy Paul vince il primo titolo Atp: storia di quando Lecco sfornava talenti

C'era una volta un torneo che sfornava talenti tennistici, tanto da avere ospitato quattro giocatori attualmente fra i primi 50 giocatori delle classifiche mondiali. Quel torneo fu il "Trofeo Città di Lecco", un Futures Itf che negli anni, come ai tempi gli addetti ai lavori avevano pronosticato, si è rivelato una fucina di Next Gen di alto livello, prospetti divenuti nel tempo campioni.

Il torneo fu organizzato nel 2015 e nel 2016 sui campi in terra battuta del Tennis Club Lecco: la prima edizione fu vinta da Tommy Paul in finale su Lorenzo Sonego. Sabato l'americano ha alzato al cielo il suo primo trofeo Atp 250 a Stoccolma (in un torneo di grande tradizione) e ai lecchesi il suo nome è tornato subito alla memoria. Il ragazzo del New Jersey ha impiegato un po' di più rispetto alle previsioni per salire nel ranking, ma da lunedì sarà numero 43. Sonego, invece, non ha bisogno di presentazioni per gli appassionati italiani, ed è un altro che nel corso del 2021 si è messo in bella evidenza entrando nella top 30 mondiale.

Nel 2016 Lecco incoronò re Tsitsipas

Se la prima edizione di quel torneo fu speciale, cosa dovremmo dire della seconda, giocata nel 2016? Ad alzare il trofeo fu Stefanos Tsitsipas, attuale n° 4 del mondo, già vincitore delle Atp Finals nel 2019 e quest'anno del Master 1000 di Montecarlo, finalista (due set avanti su Djokovic) al Roland Garros. Che il greco sarebbe diventato un top player si sapeva, così come si parlava un gran bene di Denis Shapovalov, che nel 2016 nel torneo lecchese uscì al secondo turno e che sabato ha conteso proprio a Paul il titolo in Svezia. Anche il canadese è già entrato nella Top Ten mondiale.

C'era una volta una Lecco che sfornava talenti, perché passare sui campi del Tc a Belledo portava quanto meno fortuna. Una vetrina tennistica internazionale che un giorno sarebbe fantastico tornare a lucidare.