Il Lecco di Aglietti cresce: strappato un buon pareggio sul campo della Ternana

Un buon Lecco strappa il pareggio al Liberati di Terni, non subisce reti e mostra evidenti pareggi sia sotto il profilo del gioco sia sotto quello della condizione atletica. La squadra bluceleste gioca bene, ben disposta a livello tattico, e concede poco agli avversari, fermata solo da un ottimo portiere.

Scelte quasi obbligate viste le tante assenze (Crociata e Sersanti squalificati, Capradossi a casa, Ionita e Inglese febbricitanti): è un 4-3-3 con Listkowski che da mezzala si alza sulla linea dei trequartisti.

Al 27′ De Boer prende in castagna Guglielmotti e scappa a sinistra, trovando in zone centrali Pereiro che calcia rasoterra angolato: Saracco si tuffa e para, sul rimpallo De Boer calcia e trova il palo esterno.

Risposta bluceleste al 32′: Lepore dà a Guglielmotti che pennella un cross perfetto per Parigini sul palo scoperto; il numero 14 è disturbato al momento di colpire di testa da Casasola in ripiegamento e mette clamorosamente fuori di un nonnulla. Grande contropiede del Lecco non sfruttato al 39′ con Novakovich che non vede Lepore liberissimo in mezzo e perde tempo, facendo piazzare la difesa ternana.

Nella ripresa cross da sinistra su cui Favilli si arrota e trova una deviazione aerea con rimpallo; Saracco è presente e si tuffa, deviandola alla sua destra.

Buso lanciato in contropiede al 73′ costringe Iannarilli alla grande parata in uscita. Dall’angolo grandissimo colpo di testa di Celjak su cui il portiere della Ternana compie un miracolo di reattività.

Ternana 0-0 Calcio Lecco

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini (dal 24′ s.t. Dionisi), De Boer (dal 14′ s.t. Marginean), Amatucci, Carboni (dal 41′ s.t. Di Stefano); Pereiro (dal 41′ s.t. Zoia), Favilli (dal 14′ s.t. Raimondo). (Vitali, Zoia, Sorensen, Boloca, Dalle Mura, Faticanti, Labojko, Di Stefano, Pyyhtia). All. Roberto Breda.

Lecco (4-3-3): Saracco; Guglielmotti, Celjak, Ierardi, Caporale (dal 24′ s.t. Buso); Litkowski, Degli Innocenti (dal 36′ s.t. Frigerio), Galli; Lepore, Novakovich (dal 24′ s.t. Beretta), Parigini (dal 36′ s.t. Salcedo) (Melgrati, Cecchini, Smajlovic, Bianconi, Salomaa, Lemmens). All. Alfredo Aglietti.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova; Ass: Francesco Cortese di Palermo, Andrea Niedda di Ozieri. IV uomo: Lucio Felice Angelillo di Nola. Var: Francesco Meraviglia di Pistoia, Avar: Salvatore Longo di Paola.

Note. Angoli: 6-5. Ammoniti: Amatucci, Ierardi, Marginean.