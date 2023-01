Strepitoso Tommaso Sala in Coppa del mondo: 6° posto a Garmisch

Non è andato lontano dal podio Tommaso Sala nella gara di Slalom speciale di Coppa del Mondo che si è svolta mercoledì in Germania a Garmisch-Partenkirchen. Alla fine il 27enne di Casatenovo si è dovuto "accontentare" del 6° posto subito dietro all'altro azzurro Stefano Gross (5°).

Una gara fantastica per due manche ottime, sia la prima con Sala che ha fatto registrare il decimo tempo, sia la seconda con una rimonta che è valsa la sesta piazza finale. Purtroppo non è bastato per salire sul podio (lontano meno di 4 decimi), ma quello di Sala è comunque un risultato eccezionale soprattutto se si considera le condizioni delle pista "Gudiberg" rovinata dal passaggio degli atleti oltre che da un clima per nulla invernale.

Sala ha eguagliato il piazzamento di un anno fa a Kitzbuhel, che rappresentava finora la sua migliore performance nel circus bianco.

A Garmisch il brianzolo ha chiuso la gara col tempo di 1'50"20, come anticipato al 5° posto Stefano Gross, quindi al 4° lo svizzero Daniel Yule. Sul podio al 3° posto con 1"46 di ritardo il francese Clement Noel, al 2° posto l'austriaco Manuel Feller con 1"22 centesimi di ritardo. La vittoria è andata al fuoriclasse norvegese Henrik Kristoffersen con il best time di 1'48"37.