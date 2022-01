Stratosferico Tommaso Sala: sesto nello slalom speciale di Kitzbühel

Tommaso Sala sugli scudi a livello internazionale. Il 26enne di Casatenovo centra il miglior risultato in carriera sulla mitica pista di Kitzbühel, in Austria, cogliendo un brillante 6° posto nello slalom speciale svoltosi sabato. Sala non era mai entrato nei primi dieci al traguardo in Coppa del mondo e lo fa in una prova classica e di prestigio.

Per lui è inoltre il quinto risultato utile consecutivo a punti, una stagione all'insegna della continuità di rendimento. La sesta piazza di Kitzbühel vale quasi certamente la convocazione alle Olimpiadi di Pechino nei quattro che comporranno la rosa azzurra. "Il prossimo obiettivo - ci ha spiegato Sala - è arrivare ancora in top ten nello slalom in programma martedì a Schladming".

Seconda manche impegnativa

La gara, sotto un'abbondante nevicata in particolare nella prima manche, si è rivelata molto impegnativa. Al traguardo, al termine della seconda, sono giunti soltanto 18 atleti. Sala ha chiuso la prima frazione al 7° posto, a 93 centesimi da Alex Vinatzer. Purtroppo sia quest'ultimo che Giuliano Razzoli (4°) sono usciti nella seconda manche, lasciando così via libera all'inglese Dave Ryding che ha colto la prima vittoria in Coppa del mondo davanti ai norvegesi Lucas Braathen e Henrik Kristoffersen, autori di ottime rimonte. Sala, con la consueta sciata accorta ma tecnicamente precisa, ha recuperato una posizione e chiuso al sesto posto a 86 centesimi dal vincitore.