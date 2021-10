Torben Grael "battezza" l'Interlaghi: via a tre giorni di regate spettacolari nel Golfo di Lecco

Torben Grael "battezza" l'Interlaghi 2021 pronta a salpare nella giornata di sabato 30 ottobre 2021. Saranno quasi cinquanta le barche che si daranno battaglia nel prossimo weekend lungo il Golfo di Lecco (dal 30 ottobre all'1 novembre) per la disputa del 46° e 47° Campionato Invernale Interlaghi di vela organizzato dalla Società Canottieri Lecco. Due edizioni perché accanto a quella del 2021, con in palio il Trofeo Autocogliati Volkswagen come main sponsor, sarà assegnato anche il trofeo Luciano "Cianino" Riva a cui era stata dedicata la regata del 2020 annullata per Covid-19.

Quattro le classi in regata e più precisamente Meteor e Fun che disputeranno una tappa dei rispettivi circuiti Nazionali, la RS21 reduce dal Campionato europeo e con in gara anche il campione brasiliano Torben Grael e l'affollata flotta degli Orc.

Si "salpa" sabato mattina

Si inizierà a regatare per l'Interlaghi sabato 30 ottobre nel pomeriggio con la Breva (vento da Sud) per proseguire poi la domenica mattina (con il Tivano, vento da Nord) e il pomeriggio. Infine, per chiudere, il lunedì mattina: in tutto 9 prove.

Nella mattinata di sabato 30 ottobre è stato programmato un evento "liberatorio" che assegnerà una Supercoppa: un premio che andrà al vincitore di ogni classe in lizza al termine di una regata lunga con spettacolare partenza dal Golfo di Lecco.

Al termine della giornata di sabato è previsto in serata il buffet di benvenuto e le premiazioni della Supercoppa e del Campionato velico del Lario. Sarà un'occasione per ritrovarsi, nei limiti consentiti dalle norme Covid-19, e trascorrere qualche ora senza l'assillo della regata. Sempre in serata serata tornerà l'antica tradizione delle caldarroste per i regatanti grazie alla collaborazione del Gruppo Ana "Monte Resegone" di Lecco-Belledo.

Spazio a iniziative benefiche

Durante l'Interlaghi la Canottieri Lecco sosterrà, con donazioni volontarie, il "Projeto Grael" (www.projetograel.org.br), la Fondazione che dal 1998 ha aiutato già circa 15mila bambini fornendo loro istruzione e iniziandoli alla vela e al mondo del lavoro. Fondazione creata dal velista Torben Grael. Proprio per sostenerla vari sponsor metteranno a disposizione importanti premi. In particolare Raymarine con una preziosa bussola della serie "Race Master".

Inoltre nella sede della Canottieri Lecco, durante i giorni della regata, sarà presente uno stand illustrativo del rinnovato Museo della Barca Lariana di Pianello Lario dove sono conservati oltre 400 scafi storici fra barche di ogni tipo.