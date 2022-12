Sport e natura, torna la 50 Km lungo l'Adda

Nel calendario podistico mancava dal 2016 quando il Gs Inzago aveva allestito l'edizione numero 30. Dopo qualche anno di assenza, grazie all'intraprendenza dell'Asd "I Fadanà" di Inzago e con la collaborazione del Parco Adda Nord, torna la "50 Km lungo l'Adda". L'impegnativa corsa si terrà il prossimo 10 settembre.

Nei giorni scorsi presso Villa Gina, sede dell'ente, è stato sottoscritto tra le parti (la Presidente Francesca Rota per il Parco e il presidente Fabio D’Adda per l'associazione sportiva) l'accordo che prevede per il 2023 una collaborazione per la realizzazione della manifestazione podistica all’interno dei confini dell’area protetta che attrarrà, come avveniva in passato, diverse centinaia di partecipanti e appassionati di corsa.

Nei piani degli organizzatori la competizione avrà le seguenti caratteristiche:

50 km singola competitiva

50 km singola non competitiva

50 km a staffetta competitiva (2 frazioni)

50 km a staffetta non competitiva (2 frazioni)

26 km singola competitiva

26 km singola non competitiva

La 50 km partirà dalla città di Lecco con arrivo al centro sportivo di Cassano d’Adda. La 26 km prenderà invece il via dalla città di Imbersago con arrivo sempre al centro sportivo di Cassano. "Con questo accordo - fa sapere l'ente guidato da Francesca Rota - il Parco Adda Nord conferma ulteriormente la propria vocazione attrattiva e turistica, oltre che rappresentare un territorio perfetto per chi desidera praticare sport in un contesto naturalistico di prim'ordine".