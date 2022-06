Il centro sportivo Biorca si aggiudica la prima edizione del "Volleyball synthetic court" di Taceno

Una super pallavolo doveva essere ed una super pallavolo è stata quella vista ieri pomeriggio al Centro Sportivo Biorca di Taceno, dove, dalle 13.30 in punto, sotto l’occhio vigile di 2 arbitri Fipav e 2 arbitri Csi, 43 adolescenti si sono dati battaglia per alzare al cielo l’ambito trofeo di questa prima edizione. Sul campo in sintetico del centro sportivo, i ragazzi sul rettangolo verde non si sono risparmiati e nonostante l’afa estiva hanno dato vita ad incontri entusiasmanti e combattuti sino all’ultimo punto.

Nel girone A, la classifica del primo turno ha visto così piazzarsi le quattro squadre:

Quelle di sempre (Pol. 2001) 4 punti Volley un mojito (Pol. Rovinata) 4 punti Team Broglio (A.S. Premana) 2 punti Beach what? (Team Pasturo) 2 punti

Mentre il girone B ha concluso così il primo turno:

Centro Sportivo Biorca (selezione giovanile mista) 6 punti I bigoli (selezione giovanile mista) 3 punti Thunder (C.S Cortenova) 2 punti Eagles (selezione giovanile mista) 1 punto

Al termine dei gironi eliminatori hanno avuto luogo le sfide ad eliminazione diretta con i 4 quarti di finale, di seguito i risultati:

Quelle di sempre-Eagles 2-0 (15-8 12-7)

Volley un mojito-Thunder 2-0 (14-6 14-12)

Centro sportivo Biorca-Beach what? 2-1 (16-7 10-12 7-4)

I bigoli-Team Broglio 1-2 (15-11 7-16 6-7)

Nelle semifinali di due set sino al quindicesimo punto i risultati sono stati i seguenti:

Quelle di sempre-Team Broglio 2-1 (9-15 15-9 11-2)

Volley un mojito-Centro sportivo Biorca 1-2 (4-15 15-11 6-11)

La finalina valida per il terzo posto è stata forse la partita più combattuta dell’intera manifestazione, a spuntarla le ragazze della Rovinata (Volley un mojito) che hanno dovuto sudare e non poco per avere la meglio sulle agguerritissime ragazze di Premana (Team Broglio), un 2-0 in bilico sino ai decisivi punti finali, con i parziali di 25-19 e 25-21.

La finalissima tra la selezione mista del Biorca e le ragazze della Pol. 2001 (Quelle di sempre) ha visto trionfare la “squadra di casa”, un 2-0 giusto per ciò che si è visto in campo, nonostante le super difese messe in atto dalle ragazze salite dal capoluogo. A fine partita i parziali recitano 25-11 e 25-18 con qualche passaggio a vuoto a fine secondo set delle ragazze in maglia verde. Premiata come miglior giocatrice Elisa Nistri, classe 2008 (Quelle di sempre) e come miglior giocatore Nicolò De Angelis, classe 2008 (Centro sportivo Biorca).

Con il fischio del signor Mapelli di Sirtori si è conclusa così questa prima edizione, un’edizione che ha richiamato 43 adolescenti accompagnati dai loro genitori sempre pronti a bordo campo a spronarli e a fare il tifo. Un ringraziamento va al centro sportivo Biorca per l’ospitalità, allo staff organizzativo, agli sponsor, ai volontari, ai genitori e a tutti i ragazzi per aver partecipato. Si spera, oltre ad aver raggiunto l’obiettivo prettamente sportivo di provare a vincere, che i ragazzi in campo abbiano raggiunto anche un altro obiettivo, forse quello principale dei tornei estivi e dello sport dilettantistico, quello del divertimento e della sportività.

Marco Marongiu