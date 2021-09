Trail delle Grigne Sud, l'edizione 2021 è un successo: 280 runner al traguardo

Il trail delle Grigne Sud si è corso sabato a Mandello, portando al traguardo ben 280 runner. La gara di trail sul versante meridionale delle Grigne è tornata a entusiasmare tutti, con un percorso Extreme di 41 chilometri e 3.600 metri di dislivello positivo, e uno Sprint di 21 km e 1.750 metri D+.

Grande soddisfazione per gli organizzatori, Alesssandro Gilardoni con un gruppo composto da 250 volontari.

Le classifiche

Nell'Extreme Stefano Borghi (Gsa Cometa) ha completato il percorso in 5h 33'48", aggiudicandosi la vittoria; secondo posto per Lorenzo Rostagno (Asd Team Marguareis) in 5'41'23", terzo per Stefano Butti 5'45'42".

A livello femminile Cecilia Pedroni (Asd Autocogliati) ha infilato il poker di quattro successi in altrettante edizioni, correndo in 6h 15'05". Alle sua spalle Paola Gelpi (La Sportiva) con il crono di 6h 28'25", a seguire Emanuela Manzoni (Autocogliati) in 6h 59'56".

Il podio maschile nella Sprint: Lorenzo Beltrami (Scarpa-Falchi Lecco) in 2h 08'04"; Paolo Bonanomi (Asd Falchi Lecco) 2h 12'17", Simone Gilardi (Asd Falchi Lecco) 2h 20'03". Il podio femminile: Elisa Pallini 2h 40'37", Sabrina Amato (3Life) 3h 00'45", Vasilca Nastrut (Team Pasturo) 3h 05'35".

Il primo concorrente a transitare al Sileggio, Lorenzo Rostagno, ha ricevuto la targa in memoria di Carlo Gilardi, scomaparso in montagna lo scorso gennaio. A livello femminile, invece, l'analoga targa è andata a Paola Gelpi.

Le premiazioni