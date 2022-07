Un tuffo nelle acque più blu: la Traversata del Lario fa ancora una volta centro

Un grande successo, come ogni anno, ma in questa edizione 2022 reso ancora più grande dalla voglia di stare insieme e divertirsi dopo le sofferte restrizioni degli anni scorsi.

La Traversata del Lario è tornata e ha portato, in una splendida domenica di sole, centinaia di appassionati nelle acque fra Onno e Mandello. Per l'esattezza 750 iscritti su due distanze, quella classica dei 1.500 metri con partenza dalla frazione di Oliveto Lario e arrivo al porticciolo di fronte a Piazza Garibaldi, e la "doppia" andata e ritorno da Mandello.

Come sempre migliaia di persone accalcate sulle spiagge e ai Giardini hanno fatto da cornice di pubblico alla manifestazione di fondo non competitiva organizzata dalla Pro loco Mandello e resa perfetta dai volontari.

Le classifiche

La vittoria nella prova di 1,5 km è andata a Matteo Venini della Canottieri Lecco in 18'30" davanti a Matteo Palmisano (Canottieri Lecco) in 18'44" e Giulio Pugliese (stesso tempo). Prima donna al traguardo Angelica Angilletta (Canottieri Lecco), quinta della generale con 19'08", seconda Carlotta Bonacina in 20'06" e terza Viola Faggi (Canottieri Lecco) in 20'34". In tutto al traguardo 382 nuotatori.

Nella distanza più impegnativa di 3 chilometri, Mandello-Onno-Mandello, successo di Tommaso Devignani (Canottieri Lecco) in 40'32" su Mirko Lucarelli (40'42") e Alessandro Nava (Canottieri Lecco), 40'45". A livello femminile acuto di Sofia Nava in 42'32" su Milena Malinverni in 42'34", entrambe della Canottieri Lecco, terza Camilla Viganò della Effetto Sport Barzanò in 42'12". Hanno affrontato questa prova 267 atleti.

(Si ringrazia Alberto Bottani per il servizio fotografico e Silvio Boschet per il video della partenza da Onno)