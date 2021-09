Due triatleti lecchesi si mettono in luce all'IronMan 70.3 di Nizza

Due triatleti lecchesi brillano all'Ironman 70.3 di Nizza. Si tratta di Michele Gerosa e Matteo Alberti, che hanno portato il nome di Lecco e i colori della 3Life al traguardo dell'IronMan 70.3 di Nizza, in Francia.

Tradizionali le distanze di gara, con prima frazione a nuoto di 1900 metri, seconda ciclistica di 90 e mezza maratona finale a piedi.

Il primo dei due a completare la prova è stato Michele Gerosa al traguardo in 5h20'21", classificatosi 20° di categoria tra gli M40-44 su 205 al via. Michele ha nuotato in 36'49", portando a termine le due successive frazioni rispettivamente in 3h02'29" e 1h31'32".

Poco dietro il suo compagno di avventura Matteo Alberti, capace di fermare il cronometro a 5h22'29", per un buon piazzamento: 18° M45-49 su 196. Per Matteo parziali nelle tre frazioni rispettivamente di 34'11", 3h05'28" e 1h33'38".