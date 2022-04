Under 19: il Lecco Calcio a 5 si aggiudica il girone B con due gare di anticipo

Festa grande in casa bluceleste, il Lecco Calcio a 5 si aggiudica il girone B del Campionato Nazionale della categoria Under 19 con due partite di anticipo. A sancire il trionfo lecchese è stata questa mattina, domenica 3 aprile, la sconfitta del San Carlo sul campo dello Sports Team, gara valida per l'8^ e penultima giornata di ritorno che vedrà i blucelesti impegnati nella serata di giovedì 14 aprile al Palataurus contro la Domus Bresso.

Il Lecco conserva così 5 punti di vantaggio sui milanesi, che hanno però una sola partita ancora da disputare, proprio contro i neo campioni nell'ultima giornata di domenica 24 aprile.

Complimenti a mister Parrilla e ai suoi ragazzi, autori di una cavalcata trionfale fatta, finora, di 16 vittorie in altrettante gare disputate, con l'invidiabile bottino di 99 gol fatti e solo 36 incassati, vantando il miglior attacco e la miglior difesa del girone B. Ora testa alle ultime due sfide della regular season, importanti per chiudere a punteggio pieno il girone e prepararsi al meglio ai successivi playoff nazionali.