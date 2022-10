Ultra Trail del Lago di Como: si parte, iscrizioni aperte

Torna l'Ultra Trail del Lago di Como. Larius ssdrls, la societa? sportiva che dal 2019 organizza eventi di Trail Running nel territorio del Lago di Como, svela le nuove date dell?edizione 2023 dell?Endurance Trail UTLAC 250k, e contestualmente annuncia l?apertura ufficiale delle iscrizioni.

La partenza e? fissata per il mercoledi? 10 maggio 2023, a Lecco. Arrivo: Lecco entro domenica 14 maggio.

Lunghezza: 258 km

Dislivello: 12.500 metri

Tempo Massimo: 90 ore.

L?edizione 2022 e? stata un importantissimo banco di prova per logistica, approvvigionamenti, organizzazione, trasporti, piani di sicurezza ed evacuazione e tempi di percorrenza. Un?edizione vinta dall?altoatesino Peter Kienzl e dalla piemontese Marina Plavan, entrambi atleti di alto livello e di indubbia esperienza nel campo delle Endurance Trail a livello nazionale e internazionale.

Essendo la UTLAC 250k una competizione per cui e? necessaria una preparazione ponderata, l?organizzazione ha deciso di aprire oggi ? 30 settembre ? le iscrizioni per l?edizione 2023. Questo il link (https://join.endu.net/entry?edition=75542)

Tre sono gli scaglioni temporali:

fino al 31/12/2022 (al costo di 429?)

fino al 31/03/2023 (al costo di 480?)

fino al 05/05/2023 (al costo di 590?)

Confermate le peculiarita? che rendono la UTLAC 250k una gara unica nel suo genere: cioe? l?Autonavigazione e il Pacer.

L'autonavigazione

urante la prima edizione, gli iniziali dubbi sull?autonavigazione GPS si sono eclissati grazie alla precisione dei dispositivi tecnologicamente avanzati di oggi dimostrata sul campo, grazie ai quali non sono stati registrati problemi di perdita del percorso.

?Certo, bisogna conoscere il proprio dispositivo, e non arrivare alla griglia di partenza che si utilizza il proprio orologio per la prima volta? spiega l?organizzazione. ?Ma del resto imparare e? molto semplice. Una volta che si ha in mano un dispositivo abilitato - e oggi lo sono quasi tutti - bisogna semplicemente osservare la regola del mettere il proprio dispositivo davanti al petto, restando proiettati verso il proprio senso di marcia. Fatto questo, il 90% dei potenziali problemi sono risolti! Il resto sta all?attenzione del singolo partecipante, soprattutto in prossimita? di eventuali bivi.? conclude.

Per dissipare eventuali altri dubbi, l?organizzazione ha deciso di fissare alcune date durante l?inverno, e dedicarle a degli ?short Camp? sul posto (della durata di un weekend) al fine di mostrare i sentieri della UTLAC 250k, e di mostrare gli accorgimenti per muoversi agevolmente in autonavigazione.

Il Pacer. Inizialmente vista come un?anomalia per le gare del Vecchio Continente, ma ?di serie? nelle Ultra Trail di oltre Oceano, nell?edizione 2022 i concorrenti che hanno deciso di far uso di un accompagnatore sono rimasti molto contenti di aver condiviso una parte di percorso coi propri cari.

?Il fascino di percorrere questi sentieri da soli rimane un?esperienza unica, ma il Pacer e? anche sinonimo di condivisione? spiega l?organizzazione. Quindi, confermata per il 2023 la possibilita? di servirsi del Pacer dal km 129 (seconda base vita, Plesio).

UTLAC: il percorso

Il percorso rimane invariato, con solo il miglioramento di alcune location dei ristori e basi vita sul percorso, nonche? l?aggiunta di ristori nella parte finale del percorso, quando gli atleti avranno gia? 200 km nelle gambe e avranno giustamente la necessita? di punti di ristoro piu? vicini e regolari.

Nell?edizione 2022, ampia e? stata la partecipazione e la disponibilita? del territorio e delle istituzioni locali, che nel 2023 ritornano in prima fila come protagonisti e parte attiva dell?evento. Nella nuova edizione, il territorio e gli abitanti potranno godersi la gara che passa sopra le loro case, in una rete di sentieri che transitano per 40 Comuni attorno al lago, tre Provincie (Como, Lecco, Sondrio) e 5 Comunita? Montane.

Di grande importanza e? stato il supporto degli sponsor Acel Energie, Autorita? di bacino e Banca BCC per l?edizione 2022, che per il 2023 confermano la propria presenza, e per i quali ci sara? spazio per ulteriori approfondimenti.