In Valle San Martino verrà incoronata la squadra campione d'Italia di floorball

Monte Marenzo ospiterà nel prossimo week end il più importante evento italiano di floorball degli ultimi tre anni: le 8 squadre più forti della nostra Nazione si contenderanno il titolo di Campione d’Italia 2021/22 a campo piccolo dopo che il Covid non aveva consentito di portare a termine i due precedenti campionati nazionali. L’unihockey/floorball non è più una novità assoluta nella nostra zona poiché da anni a Monte Marenzo si svolgono importanti tornei e raduni delle nazionali; vengono anche organizzati corsi settimanali per ragazzi e ragazze di tutte le età (per informazioni sui corsi: floorball.mm@libero.it).

Questa settimana si svolgerà, però, la manifestazione sportiva più importante, con la partecipazione delle squadre di Milano, Roma, Bolzano, Sesto San Giovanni, Laives, Ciampino che si sono qualificate al termine dei gironi regionali e che si affronteranno in partite ad eliminazione diretta. I Play Off avranno luogo nel palazzetto sportivo di Monte Marenzo in via Colombara 19, organizzato con la collaborazione di Frasport di Francesco Mitola, a partire dalle 14.00 di sabato 7 maggio con ingresso gratuito. La finale è prevista per le 14.45 di domenica 8 maggio e a seguire si potrà assistere alle premiazioni con la partecipazione del presidente della Federazione Unihockey/Floorball Giorgio Rambaldi, del vicepresidente Dario Falchi e del sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo.

La squadra che risulterà campione d’Italia riceverà anche l’azalea della Ricerca sul Cancro che costituisce l’importante riconoscimento con cui una volta all’anno da 10 anni a questa parte la Polisportiva di Monte Marenzo premia persone meritevoli dal punto di vista sociale e/o sportivo, per mano del suo fondatore Angelo Fontana.

Il programma delle sfide

Sabato 7 maggio 2022:

14:00 SSV Bolzano Goats - Geas Sesto San Giovanni

15:15 Laives - Spartak Milano

16:30 Ciampino - FC Milano

17:45 SSV Bolzano All Stars - Viking Roma

19:00 prima semifinale perdenti

20:15 seconda semifinale perdenti

Domenica 8 maggio 2022:

08:30 prima semifinale vincenti

09:45 seconda semifinale vincenti

11:00 Finale 7°/8° posto

12:15 Finale 5°/6° posto

13:30 Finale 3°/4° posto

14:45 Finale 1°/2° posto

15.45 Premiazioni

Si tratta, dunque, di un’occasione imperdibile per vedere questo sport giocato dalle squadre migliori, appassionarsi ad esso e decidere di praticarlo. Infatti il floorball possiede tante caratteristiche positive: è uno sport di squadra molto divertente, lo possono giocare insieme maschi e femmine, genitori e figli. Non richiede costose attrezzature, non usura il fisico, non dà spunti agli attaccabrighe che quindi evitano i campi da floorball. Necessita solo di un paio di scarpe da ginnastica e voglia di correre. Per informazioni sui corsi di Unihockey/Floorball: nella provincia di Lecco: floorball.mm@libero.it - nella provincia di Bergamo: floorballbergamo@gmail.com - in Lombardia: Lombardia@fiuf.it